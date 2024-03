’Ndrangheta a Brescello, la storia di Donato Ungaro

‘Libera Ravenna. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie’ questa sera alle 20.30 al Mama’s club di via San Mama 75 a Ravenna ospiterà Donato Ungaro, ex vigile urbano di Brescello e giornalista che ha fatto luce sulla ‘Ndrangheta in Emilia Romagna e che nel corso della serata racconterà al pubblico la sua storia. Nel 2002 il Comune di Brescello assisteva all’insediamento di nuove imprese edili cutresi e di imprenditori calabresi, compreso Francesco Grande Aracri, fratello maggiore del boss della ‘Ndrangheta cutrese Nicolino Grande Aracri. Ungaro, vigile urbano a Brescello, inizia a filmare video e redige articoli sulle escavazioni abusive di sabbia per l’edilizia nel letto del fiume Po.Non si lascia intimorire dalle minacce ricevute ma viene licenziato dal Comune e, ad oggi, non è stato ancora reintegrato e fa l’autista di autobus a Bologna. L’ingresso è libero.