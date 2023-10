Nel 1960 un treno travolse un trattore a Fornace

Quando i passaggi a livello erano regolati da sbarre manovrate dai casellanti, gli incidenti erano frequenti. La mattina del 2 luglio 1960 una locomotiva, che trainava alcuni vagoni merci, travolse un trattore agricolo con rimorchio al passaggio a livello di una strada allora interpoderale a Fornace Zarattini, via del Manzone. Le sbarre erano alzate. Morì uno dei macchinisti, grave il conducente del trattore. Solo negli anni 80 in tutta la provincia è stata completata l’automazione delle sbarre mentre successivamente si è optato per la loro eliminazione e sostituzione con cavalcavia o sottopassi.

A cura di Carlo Raggi