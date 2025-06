Tornano i Martedì d’estate. Il centro tutto da vivere

È conto alla rovescia per il ritorno nelle piazze e nelle strade del centro dei Martedì d’Estate, uno degli storici appuntamenti dei mesi di giugno e luglio. La rassegna organizzata da Faenza C’Entro insieme a numerosi partner prenderà il via il 24 giugno con protagonista il Borgo Durbecco: alle 19.30 verrà inaugurata l’area verde all’aperto rinata dopo gli interventi di realizzazione del ponte Bailey sul Lamone. Alle 20 è prevista una sfilata show, mentre alle 21 è in calendario il concerto a cura di Artistation. Corso Europa ospiterà l’esibizione della lotta olimpica a cura del Club Atletico Lotta, mentre piazza Fra Saba sarà l’epicentro della gastronomia.

Nei quattro martedì di luglio, e cioè il 1° luglio, l’8, il 15 e il 22, la festa si sposta in centro storico, con mercatini vintage e d’antiquariato, iniziative per le famiglie. Spazio anche ai laboratori di Campagna Amica con focus dalle api alla ceramica, passando per l’olio e i semi. Corso Mazzini e via Pistocchi ospiteranno un mercatino olistico, mentre corso Saffi sarà teatro di esibizioni artistiche e musicali.

Salotti, dj set e performance ceramiche animeranno invece via Torricelli, mentre piazza delle Erbe si trasformerà in un palcoscenico per la musica dal vivo: il 22 luglio, in particolare, è in programma un concerto per i quarant’anni di Faenza Rock. Cene etniche invece ogni martedì al 19.86, mentre il mercatino eMarké d’Estate abbraccerà tutto il mondo del riuso creativo e del vintage. Palazzo Graziani si aggiunge alla geografia urbana dei martedì d’estate con la poesia performativa di Poetry Slam, a cura di In Bianco, ma anche con mostre fotografiche e concerti. Appunto la finale di Poetry Slam è in calendario il 1° luglio in piazza Nenni, con i migliori performer dell’Emilia Romagna. Corso Garibaldi si trasformerà invece in una grande enoteca en plein air, grazie alle degustazioni a cura di ‘Stappami’.

In agenda il 1° luglio anche la festa di strada per famiglie il 1° luglio, a cura di M’ama Intern+. Aperture straordinarie in molti dei musei della città: alla Pinacoteca comunale il 1°, l’8 il 15 e il 22 luglio, al Museo Bendandi il 15 luglio, al Museo della Seconda guerra mondiale il 1°, l’8 e il 15 e il 22 luglio, alla Biblioteca Manfrediana il 1° luglio e il 15 luglio, dove sono in programma due eventi dedicati rispettivamente al cinema di Alba Rohrwacher e di Luca Guadagnino, al Museo internazionale delle ceramiche il 1°, l’8, il 15 e il 22 luglio (qui sarà in corso dedicata al 63esimo Premio Faenza), e al Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea, il 1°, l’8, il 15 e il 22 luglio (qui è stata da poco inaugurata la sezione espositiva ‘Faenza nella Seconda guerra mondiale’).

Oltre alle visite guidate possibili nei vari musei, la Pro Loco propone degli itinerari alla scoperta di arte e cultura in città, ogni martedì alle 20.45, con partenza dal Voltone della Molinella. Il programma completo è disponibile su www.faenzacentro.it, oltre che sui canali Facebook e Instagram del consorzio.