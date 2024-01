Nel 1987 l’Atm realizzò il primo bus a metano

Di per sé il metano è fonte inquinante quale produttore di anidride carbonica, ma se utilizzato come carburante ha bassissime emissioni inquinanti e per questo è ritenuto funzionale alla transizione energetica. L’utilizzo del metano come carburante per gli autobus cittadini ravennati fu un’idea vincente della giunta Angelini e della allora dirigenza dell’Atm e grazie ai tecnici interni nel giro di pochi mesi, a fine anni Ottanta, fu preparato il primo prototipo di motore da bus alimentato a metano. Superati vari paletti posti dalla burocrazia ministeriale, il progetto si diffuse a macchia d’olio.

A cura di Carlo Raggi