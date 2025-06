Nel 1990 un missile cadde sulla strada del mare

Nel pomeriggio del Primo maggio del 1990 un missile aria-aria ‘Sidewinder Aim 91’ si sganciò dall’ala di un F 104 di stanza a Miramare e in missione addestrativa sui cieli romagnoli e precipitò ai margini di via Canale Molinetto, verso Punta Marina, vicino al distributore dell’Agip, sfiorando le auto in transito. In seguito all’urto ci fu un principio di incendio dell’erba del fosso. Il distacco del missile era stato causato dal cedimento di una struttura metallica di aggancio all’ala. La mattina del 3 maggio in un campo della zona fu fatto brillare l’esplosivo contenuto nella testata.

A cura di Carlo Raggi