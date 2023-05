Nel 1996 nuovi argini sul canale Lama

Nell’ottobre del 1996 nel Ravennate caddero in poche ore oltre 200 millimetri di pioggia, ovvero quanta in genere ne cadeva in sei mesi, e molti canali rischiarono di tracimare alle porte della città. A tempo di record il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale predispose un piano di interventi (2,5 miliardi di lire) per la messa in sicurezza dei canali Lama e Fosso Ghiaia. In tredici mesi i lavori furono pressoché ultimati.

Sul Lama in particolare furono alzati e rafforzati gli argini (la foto si riferisce al ponte di via Romea sud) nel tratto da via Ravegnana a via Stradone.

A cura di Carlo Raggi