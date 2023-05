Nelle zone asciugate si può rientrare a casa per pulire e rimuovere i rifiuti

Migliorano le cose a Conselice, con il progressivo deflusso delle acque dalle zone residenziali. È stata emanata una nuova ordinanza che prevede un’ulteriore diminuzione delle aree soggette a evacuazione per criticità igienico-sanitaria. Nelle zone già asciugate, informa il Comune, è consentito rientrare nelle abitazioni per le attività di svuotamento, rimozione dei rifiuti e pulizia degli immobili. Le aziende allagate possono procedere, "sempre in ore diurne e nel rispetto raccomandazioni igienico e sanitarie definite dall’Ausl, alle attività di messa in sicurezza, bonifica, e ripristino delle attività e dei magazzini – dichiara la sindaca Paola Pula –. L’accesso alle imprese è consentito poiché sono raggiungibili da tratti di strade asciutte nella strada provinciale Selice e dalla strada provinciale Gardizza da via Bastia. Tutto ciò si aggiunge alla recente ripartenza delle attività commerciali e produttive dell’abitato di Lavezzola, dovuta alla diminuzione del rischio incombente".

Tra le storie raccolte in questi giorni c’è quella di Marco Zappi, titolare dell’Elektra, che in via Amendola produce quadri elettrici e sistemi di automazione (30 i lavoratori). "Questo è quello che praticamente mi è rimasto: nulla", racconta l’imprenditore. Una stima dei danni? "Indicativamente penso dai 250mila ai 300mila euro euro, senza il mancato incasso. Siamo stati dieci giorni con l’azienda chiusa in queste condizioni. Passeranno altri 15 giorni per ripartire. Dobbiamo ricomprare tutto, perché non c’è rimasto niente di buono: computer, stampanti, uffici. Dalle scrivanie ai mobili, tutto quanto. O ci danno in aiuto o la maggioranza delle imprese chiuderà. Ci provo, però sarà veramente dura". A questo proposito il presidente della Provincia, Michele De Pascale, in visita a Conselice, chiede "a tutte le aziende e le istituzioni coinvolte di continuare a mettere Conselice in assolutà priorità per tutte le attività legate all’emergenza e ai ripristini". Partite infine le attività di rimozione rifiuti alluvionati su suolo pubblico. Oggi riaprono le Filiali della Cassa di Ravenna di Conselice, in via Cavallotti 1 e di Lavezzola, in via Bastia 135.