"Neopatentati penalizzati"

Federica Valzania ha preso la patente da poco e queste novità la toccano particolarmente. "Ci sono alcune migliorìe che ritengo consone a un buon regolamento stradale – afferma –, mentre altre cose mi sembrano controproducenti soprattutto per i neopatentati. Io avevo comprato un’auto di una certa potenza e ora non la posso guidare quindi mi ritrovo senza. Anche i casi di sospensione della patente mi sembrano un po’ eccessivi. Per esempio so che il test antidroga può dare dei falsi positivi anche con alcuni farmaci quindi rischiare la sospensione della patente per tre anni per sostanze che non sono state realmente assunte mi sembra poco sensato".