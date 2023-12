Amarcord la neve nel periodo di Natale: la spettacolare galaverna del 2009

Ravenna, 21 dicembre 2023 - Il 21 dicembre 2009, esattamente 14 anni fa, la parte settentrionale della provincia di Ravenna si risvegliò con temperature minime di una decina di gradi sotto lo zero e con una massima che oscillò tra i meno 5 e i meno 6 gradi. Quel giorno, a rendere lo scenario degno di un paese scandinavo, fu una ‘spettacolare’ galaverna.

Cosa è la galaverna

“Oltre alle rigide temperature – ricorda il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, si assistette in effetti alla formazione della galaverna, ossia un accumulo di ghiaccio che si manifesta su prati, alberi, tetti, auto ed in genere su qualunque sporgenza. Fenomeno che si verifica quando in presenza di nebbia le temperature scendono sotto lo zero. Nei giorni immediatamente precedenti si registrarono inoltre due eventi nevosi: il primo la mattina del 17 ed il secondo il giorno successivo, quando iniziò a nevicare intorno alle 20 e smise la mattina del 19, con accumuli complessivi di circa 25 centimetri. Le zone più coinvolte furono quelle a nord della provincia.

Inoltre nella notte tra il 19 ed il 20 la colonnina di mercurio scese addirittura fino a meno 15 gradi, valori che non si registravano dal 1991”.

Il blizzard di Santa Lucia del 2001

Restando in tema di ‘dama bianca’ prenatalizia, Ghiselli ricorda anche quella del dicembre 2001, “quando il 13, giorno di Santa Lucia, un tempesta di neve e vento (Blizzard) imbiancò quasi tutta la pianura ravennate, con una replica il giorno di Santo Stefano. Quel lontano dicembre in alcune zone l’accumulo complessivo sfiorò il mezzo metro.

Nelle zone di campagna tra Ravenna e Russi il suolo rimase ininterrottamente coperto di neve dal 13 dicembre alla fine di gennaio 2002. Una vera e propria rarità, se confrontata con gli inverni dell’ultimo decennio”.

Infine una curiosità: “L’ultima notte di Natale in cui il ravennate si imbiancò risale all’inverno 1963-64, quando nevicò dal primo pomeriggio della vigilia fino alla mattina del 25, 'regalando' a tutti gli effetti un suggestivo 'bianco Natale' su tutta la provincia, litorale compreso”.