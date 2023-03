Noi davanti al Largo dei Giusti Per non dimenticare mai

Buongiorno signore e signori, qui a parlarvi è la 4^A del Tavelli. Siamo qui per raccontarvi della Giornata della Memoria e di come l’abbiamo ricordata e celebrata. Abbiamo svolto attività guidate e ci siamo recati ai Giardini Pubblici di Ravenna, con la classe 4^B, per osservare il Largo tra i Giusti.

Innanzitutto, partiamo con il dire che venerdì 27 gennaio in classe abbiamo letto un testo sulla Giornata Internazionale della Memoria, il quale ci ha spiegato che cos’è l’Olocausto e il motivo per cui è stata scelta proprio questa data.

Con la parola Olocausto si fa riferimento allo sterminio di quelle persone ritenute “inferiori” da parte dei nazisti. Durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, questi gruppi di minoranze vennero perseguitati e, se catturati, portati nei campi di concentramento.

Leggendo vari testi, abbiamo scoperto che nel 1945 l’esercito russo chiamato Armata Rossa invase il campo di concentramento di Auschwitz e liberò tutti i prigionieri. Tante famiglie e tante persone, per sfuggire alle cattiverie di questi esseri disumani, cercarono rifugio e aiuto: leggendo alcune testimonianze, abbiamo scoperto che diversi individui, come per esempio la famiglia Tosi, nascose ben 8 ebrei nella loro cantina, mettendo a rischio la propria esistenza. Gino Bartali, un noto ciclista dal cuore buono, ogni giorno percorreva la tratta Cortona-Assisi sia per allenarsi, ma anche per portare messaggi o viveri a quelle persone nascoste nei monasteri. Essendo Bartali un personaggio conosciuto, non dava nell’occhio e ai controlli di polizia usava la scusa dell’allenamento, ma in realtà nascondeva tutto nel telaio della bici.

In onore di tutte quelle persone che hanno dato la loro vita per salvare gli Ebrei è stato inaugurato a Gerusalemme il primo Giardino dei Giusti nel 1966, dove è stato piantato e dedicato un albero per ogni uomo che ha scelto il bene. Nel 2003 venne inaugurato anche a Milano nel Parco di Monte Stella e nel 2017 a Ravenna presso i Giardini Pubblici; essendo vicino alla nostra Scuola, abbiamo fatto una passeggiata nel parco ai Giardini e abbiamo visto il ceppo dedicato agli Ebrei con sopra il mosaico della Stella di David. Che cosa abbiamo imparato da questa giornata? La vita non è sempre come te la immagini, nel passato ci sono stati brutti eventi storici che è bene ricordare per assicurare un futuro migliore al prossimo.

Classe 4^A

Scuola primaria ‘Tavelli’

Insegnante Irene Renzi