Noi, nipoti ideali di una terribile memoria

Il giorno della memoria, celebrato il 27 gennaio di ogni anno, è uno dei giorni più importanti per la storia dell’umanità. È stato il giorno in cui Auschwitz e tutti i suoi prigionieri furono liberati dal dominio nazista. Ma quello che in pochi sanno, è che non è veramente andata in questo modo. Noi lo abbiamo scoperto ascoltando il discorso di Liliana Segre, la bellissima senatrice a vita, ultranovantenne, sopravvissuta alla seconda guerra mondiale che, attraverso la sua saggezza, è riuscita a farci comprendere l’importanza di questa giornata che dovrebbe essere rinnovata ogni giorno. In quella data, la nostra nonna ideale ricorda che aveva tredici anni e lavorava come schiava nella fabbrica di munizioni Union. In particolare è stato estremamente toccante quando ha parlato di quella che fu chiamata "la marcia della morte". Infatti, come ci dice Liliana, lei e altri cinquantamila prigionieri non furono liberati il 27 gennaio 1945, come in molti credono, bensì dopo aver attraversato molte nazioni, dopo mesi e mesi di un cammino senza sosta, fatto di morte, sofferenze, sacrifici, in cui i sopravissuti sono tornati alle loro vite come uomini apparentemente salvi, ma con l’anima distrutta. Nel discorso esposto al Parlamento Europeo, tiene molto a...