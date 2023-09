"Non dovevano abbattere quei pioppi"

I pioppi del parco di Largo Corelli di Lugo da ieri mattina non ci sono più. L’abbattimento previsto per rendere possibile la realizzazione della nuova sede della scuola di infanzia ‘La Filastrocca’, finanziata da fondi Pnrr, è stato eseguito su 22 dei 30 pioppi collocati nell’area verde. Alle 10.30, l’intervento era già concluso e i tronchi giacevano a terra.

A nulla sono valse le proteste organizzate nelle settimane scorse dal comitato ‘Salviamo il Parco di Largo Corelli’ che prima ha visto innalzare la recinzione per l’inizio dei lavori di abbattimento e poi ha assistito impotente al loro taglio. Qualcuno di loro era presente ieri mentre venivano eseguiti i lavori ed ha filmato l’abbattimento. I video, unitamente alle immagini, sono stati rilanciati sulle pagine social e hanno raccolto commenti dispiaciuti per la fine dei pioppi e di condanna per la scelta fatta dall’amministrazione comunale.

Il taglio degli alberi era già stato pianificato per l’inizio del mese di luglio poi, per rispettare i termini previsti per la nidificazione degli uccelli, si è deciso di posticipare l’ intervento a settembre. "La ditta Medea che si occupa dei lavori aveva disponibilità per la giornata di ieri – spiegano da palazzo –. L’abbattimento degli alberi è funzionale alla partenza del cantiere vero e proprio che richiederà 540 giorni di lavoro. La nuova sede della scuola sarà pronta quindi indicativamente fra la fine dell’anno prossimo e l’inizio del 2025".

Il cartellone che riporta gli estremi dell’intervento, appeso alla recinzione del cantiere, è stato danneggiato e presto sarà sostituito con dei banner posizionati su ogni lato in modo da far capire come potrà essere abbellita la zona al termine dei lavori. Contemporaneamente l’amministrazione sta provvedendo agli interventi di riqualificazione che interessano la vicina piastra polivalente e l’area del parco della Montagna, che ospita sempre strutture sportive. "Si sta cercando di mandare avanti in parallelo i due interventi – continuano dall’amministrazione –. Già sono iniziati i primi lavori che interessano gli spogliatoi". Intanto la delusione serpeggia fra i componenti del comitato ‘Salviamo il Parco di Largo Corelli’. "In diretta, l’uccisione di questi esseri viventi innocenti che stanno pagando con la loro vita l’egoismo e la crudeltà di certi esseri disumani – scrive Maria Gloria Bertozzi sul suo profilo Facebook a seguito della pubblicazione del video che ritrae gli abbattimenti –. Noi abbiamo provato a salvarli ma non siamo stati ascoltati".

Monia Savioli