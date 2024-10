Marco Pirazzini, 64 anni, direttore di filiale Credit Agricole in pensione, abito a Traversara da oltre 40 anni. "Siamo tutti amici – dice –, organizziamo anche belle iniziative, come la Festa di Primavera che attira migliaia di persone. La mia casa è in via Entirate, davanti alla parte erosa del Lamone, che è estremamente fragile. La notte fra il 3 e il 4 ottobre ci siamo trasferiti da amici ma non si può vivere così, con la valigia sempre in mano. Qui siamo terrorizzati. Abbiamo uno dei punti più fragili di fronte alle nostre case. Se dovesse rompere, saremmo cancellati. I lavori di ripristino dell’argine eroso procedono lenti. C’è solo una squadra addetta e non può fare più di tanto. Non è possibile concentrare quasi tutte le risorse nel punto in cui ha rotto".