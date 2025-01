Note d’arte e di memoria

Ultimo appuntamento di gennaio di ’Note d’arte’ oggi al Mar: a partire dalle 16 si susseguiranno alcune delle arie che hanno fatto la storia dell’opera, eseguite dalla classe di canto del maestro Simone Alberghini del conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Pietro Zuffa.

Il programma prevede: ’Au Bord de l’eau’ di Gabriel Fauré e ’Les Chemins de l’amour’ di Frances Poulenc, eseguiti da Camilla Pacchierini; Zhang Kang eseguirà ’O del mio amato ben’ di Stefano Donaudy; Filippo Saggi si cimenterà in ’Visione veneziana’ di Renato Brogi e ’La serenata’ di Pietro Mascagni su testo di Olindo Guerrini; Marcello Zinzani si esibirà in ’Notte’ di Ottorino Respighi; Laura Rigotti eseguirà ’An den Mond’ di Robert Schumann, mentre Sveva Thiele chiuderà con ’I’m Zimmer’ di Alban Berg e ’Zuignung’ di Richard Strauss. L’ingresso è compreso nel biglietto del Mar.

Alle 18 in Sala Martini è invece previsto un incontro a cura del Conservatorio Verdi in collaborazione con l’Università Europea di Roma, in occasione della Giornata della Memoria 2025.

In programma vari interventi, fra cui quelli di Gianluca Amatori, Justyna Pajak e Roberto Cantagalli: fari accesi sulle persecuzioni razziali, sulle loro vittime, ma anche su chi si oppose alla barbarie che travolte l’Europa fra gli anni ’30 e ’40, salvando vite umane.

Prevista anche l’esecuzione di vari frammenti musicali, con frammenti tratti dalla colonna sonora curata da John Williams Theme per ’Schindler’s List’, o da quella di Nicola Piovani per ’La vita è bella’. Fra gli altri brani verranno portati in scena il ’Largo della sinfonia’ di Emil Dvorak e ’La grande porta di Kiev’ di Modest Mussorgsky. Al loro fianco ’Six songs from the Holocaust’ di Yoel Epstein, oltre a brani Shmuel Cohen.

A portare in scena quelle arie saranno gli studenti e le studentesse del Conservatorio, fra cui Giulia Aurora Forlani, Emilia Fabbrica, Eleonora Zerbini, Marco Guidi, Beini Zou, Stefania Moramarco e il Tuba ensemble. L’ingresso alla conferenza è ad ingresso libero.

Per info 0544-482477,