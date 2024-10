Note d’organo a Lugo. Al Carmine suona Ghielmi

Nel cartellone del ’Rossini Open’, questa sera alle 20.30 alla chiesa del Carmine di Lugo, concerto del noto organista e tastierista Lorenzo Ghielmi, autore di una pluripremiata integrale dell’opera organistica di Johann Sebastian Bach per Deutsche Harmonia Mundi. Il musicista lombardo, specialista e filologo, dedicherà il suo recital a musiche fra Sei e Settecento sullo storico organo Callido, costruito nel 1797 nella chiesa del Carmine.

L’organo, che tanto spesso veniva suonato dal giovane Gioachino Rossini durante il suo soggiorno lughese: opera di uno dei più grandi geni dell’organologia, il veneto Gaetano Callido (1727-1813), che lo costruì nel 1797. Organo che 170 anni dopo, nel 1967, fu oggetto di un restauro “critico” di Barthélemy Formentelli con la supervisione di Luigi Ferdinando Tagliavini. Si trattò di un recupero di uno strumento storico così importante, al punto che il sommo organista olandese Gustav Leonhardt nel 1974 vi effettuò una serie di incisioni per la ’Collana di organi antichi’ dell’etichetta tedesca Seon.

Ghielmi suonerà musiche di Girolamo Frescobaldi (’Toccata con il contrabbasso over pedale

Canzon dopo l’Epistola’, ’Due Gagliarde’), Bernardo Storace (’Battaglia’, ’Balletto’), Bernardo Pasquini (ìVariazioni per il paggio tedescoì, ’Toccata con lo scherzo del cucù’), Juan Cabanilles (’Corrente italiana’), Domenico Scarlatti (’2 Sonate’), Domenico Zipoli (’Sonata in re minore’, ’All’Elevazione’), Giovanni Battista Sammartini (’Sonata’), Anonimo lombardo XVIII secolo (’Sonata’), Giuseppe Gonelli (’Sonata in fa maggiore’).

Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e in chiesa, a dieci euro. Info: 0545-299542, biglietteria@teatrorossini.it.