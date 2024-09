Novità in via Pasolini. Un ristorante speciale: in sala ragazzi disabili

Si chiamerà Hostaria Pasolini e oltre a pranzare e cenare ai tavoli, si potrà anche acquistare la pasta fresca da asporto. In via Pasolini, nel cuore della città, a pochi metri da via Cavour, apre un nuovo ristorante che sarà gestito da Beppe Tateo, titolare anche del Garden 37 in via della Lirica. "Ci saranno dai 40 ai 45 coperti – spiega il titolare – e saremo aperti dal lunedì al giovedì solo a pranzo, il venerdì e il sabato anche a cena". Il locale verrà inaugurato dove fino a tre anni fa c’era la trattoria Vecchia Ravenna da Mario, locale storico del centro frequentato da sempre da tanti ravennati e anche qualche turista.

A rendere speciale l’Hostaria Pasolini, che Tateo assicura sarà una "vera e propria osteria", è un progetto che prevede il coinvolgimento dei ragazzi disabili dell’associazione Spazio 104 Insieme. A rotazione, in alcune sere, saranno impegnati nella preparazione della sala, nella gestione del bar e a servire i tavoli. Gestiranno poi, in occasioni particolari, delle serate a tema. "È un esperimento – spiega la presidente dell’associazione, Maura Masotti – ed è un progetto di formazione per i ragazzi che otterranno un riconoscimento economico dal loro lavoro, quello che noi chiamiamo compenso terapeutico. È importante che imparino a destreggiarsi nell’utilizzo e nella gestione del denaro".

Spazio104 Insieme è un’associazione nata grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori, di ragazzi con disabilità di età compresa fra i 18 e i 35 anni, e di alcuni volontari. "I ragazzi – continua Maura Masotti – hanno disabilità diverse e questo li porta ad aiutarsi l’un l’altro, a compensarsi. Così riescono quando sono insieme a fare cose che, se fossero da soli, forse non riuscirebbero a fare. Quando saranno impegnati nell’Hostaria saranno seguiti da un tutor. Il progetto è nato dopo l’incontro con Tateo che ci ha coinvolto in questo esperimento che è a metà tra una collaborazione e una sorta di formazione. I ragazzi infatti si mettono alla prova, si confrontano con i clienti, con le altre persone ed è fondamentale per loro". I ragazzi e le ragazze di Spazio 104 Insieme in realtà non sono nuovi a questo tipo di esperienze, nel senso che tra le attività dell’associazione ce ne sono diverse legate al catering e alla ristorazione. "Partecipiamo in questa veste a sagre – conclude Masotti – a matrimoni e ci è capitato anche di essere presenti in alcuni ristoranti e anche in stabilimenti balneari in occasioni particolari". Sono tantissime le attività che vengono svolte all’interno dell’associazione: escursioni in barca, gite ‘fuori porta’, l’importante e farlo insieme, divertendosi, come dimostrano le immagini della pagina fb di Spazio 104 Insieme.

Per Bebbe Tateo la collaborazione con l’associazione è una sfida, una scommessa alla quale teneva molto. "Credo di aver ricevuto tanto dalla vita – osserva – e mi piaceva l’idea di poter restituire un po’ di quello che ho avuto. E il progetto mi è piaciuto subito".

