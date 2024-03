Nuoto, oro per Gaddoni

Pioggia di medaglie per il Nuoto Sub Faenza alle finali del Campionato regionale di Categoria in vasca corta, svoltesi a Carpi nello scorso fine settimana. Alex Gaddoni (Ragazzi, 2008) ha vinto nei 200 metri farfalla, mentre Nicola Bruschi (Juniores, 2006) ha conquistato il secondo posto nei 200 dorso. In ambito femminile, Andrea Maltoni (Cadette, 2006) si è presa la piazza d’onore nei 200 dorso. A Carpi Andrea Maltoni ha ottenuto l’ammissione ai Criteria Nazionali Giovanili nei 200 dorso. Il prossimo appuntamento per Ai Criteria sarà in gara anche Alex Gaddoni nei 100 farfalla, 200 farfalla, 200 misti, 400 misti e nei 200 stile libero. Lo scorso fine settimana si sono disputate le Finali regionali del Torneo Invernale per Esordienti A e B a Forlì, dove erano in gara diversi giovanissimi nuotatori del Nuoto Sub Faenza. Alberto Fabbri (Eso A) ha conquistato l’oro nei 200 misti e l’argento nei 100 misti; Linda Martelli (Eso A) si è piazzata seconda nei 200 rana e terza nei 100 rana; Emma Alpi (Eso B) è giunta seconda nei 50 farfalla e terza nei 100 misti; Elena Coveri (Eso B) ha preso il bronzo nei 100 rana.