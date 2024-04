Nuova Rinascita, la sfida

È stato presentato dai dirigenti della Nuova Rinascita Ravenna il Team Ideart-Raceschool di pattinaggio, formato da atleti di diverse categorie e provenienza. Una squadra creata per partecipare alle competizioni internazionali di coppa Europa (nove tappe in altrettante città europee) e al campionato del mondo di maratona Open di pattinaggio corsa, previsto a settembre in Italia. L’obiettivo è scalare la classifica attraverso le varie tappe Europee che si svolgeranno in Spagna, Portogallo, Germania, Olanda, Belgio e Italia. Nell’organico del team sono presenti due atleti della Nuova Rinascita Ravenna: Cristiano Rossini (categoria Ragazzi) e Alice Tramontani, fresca vincitrice del titolo nella categoria ragazze. Insieme a loro ci sono gli spagnoli Leire Gomez (categoria ragazze) ed Ernesto Santiago Orte (categoria Master), Valentina Orlandi (categoria Allieve) di Chiaravalle e Lorenzo Bosco (categoria Senior) di Pescara. Il team ha già ottenuto buoni risultati nelle prime due uscite.

A Lagos Cristiano Rossini (categoria ragazzi maschile) è arrivato 16esimo, mentre Leire Gomez e Alice Tramontani hanno ottenuto rispettivamente il terzo e quarto posto nel ranking finale della categoria ragazze.