Nuova viabilità in via Fornazzo. Sono ripartiti i lavori di Rfi

Entrano nel vivo a Bagnacavallo i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (società delle infrastrutture del Gruppo FS Italiane) per la realizzazione della nuova viabilità di via Fornazzo.

Si tratta di un intervento che fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di un sottovia carrabile e di una nuova viabilità di collegamento con quella esistente, incluse tre rotatorie.

In corso i lavori previsti nel primo stralcio della viabilità di via Fornazzo, che ha reso necessario risolvere l’interferenza con una condotta Hera ed ha poi subito un rallentamento, nei mesi di settembre e ottobre, per effetto delle condizioni meteo particolarmente critiche.

Le attività sono ora riprese a pieno ritmo e richiederanno circa un mese per il loro completamento. Il cronoprogramma dell’appalto complessivo prevedeva che la realizzazione delle viabilità avvenisse successivamente a quella del sottovia carrabile ma su richiesta del Comune di Bagnacavallo, in accoglimento delle esigenze degli abitanti, è stata anticipata proprio la realizzazione di un primo stralcio della viabilità di via Fornazzo.

Per recuperare il più possibile lo slittamento dei lavori, informa una nota stampa di Ferrovie dello Stato, "tutte le lavorazioni non vincolate temporalmente tra di loro saranno anticipate". (foto di repertorio)

Luigi Scardovi