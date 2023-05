Nuovo codice appalti e bonus casa, stamattina un convegno

È in programma questa mattina, alle ore 9.30 presso l’Hotel Aurelia di Milano Marittima, un’iniziativa organizzata da Confartigianato Edilizia nazionale e regionale, in collaborazione con Confartigianato della provincia di Ravenna e dedicata al tema ’Bonus Casa e nuovo Codice degli Appalti - le nuove frontiere per il Settore delle Costruzioni’. Al centro del convegno e della tavola rotonda, temi quali le tendenze recenti dell’edilizia, lo stato dell’arte e prospettive dei Bonus Casa ed i Nuovo Codice degli Appalti. Tra i partecipanti anche l’assessore regionale alle Andrea Corsini ed il Presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli. Maggiori dettagli su www.confartigianato.ra.it