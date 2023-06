Odradek: favola contemporanea Ispirata a Franz Kafka

Debutta per il Ravenna Festival in prima assoluta questa sera alle 21 al Teatro Rasi ’Odradek’, spettacolo della compagnia teatrale Menoventi. Frutto dell’idea creativa di Gianni Farina, che ne firma anche la regia, e di Consuelo Battiston, sul palco insieme a Francesco Pennacchia, questa favola contemporanea accompagnata dalle musiche originali di Andrea Gianessi si ispira ai moniti di Günther Anders e ai capricci di Franz Kafka.

La storia ruota attorno a M, una donna ordinaria che si trova intrappolata nella sua comfort zone domestica, nella quale ogni desiderio viene esaudito ancor prima di essere concepito.

Il conformismo pervasivo ha eliminato ogni traccia di originalità, mentre le previsioni di marketing si rivelano infallibili. L’ignaro messaggero di questo mondo incantato è Q, corriere espresso della più importante azienda del settore consegne, l’onnipresente Odradek.

Dalla relazione tra i due nascono interrogativi inconsueti: da dove arrivano gli oggetti? E le notizie? Chi parla all’altro capo dell’apparecchio? Un guasto al sistema elettrico consentirà a questi eremiti di massa di scorgere un riflesso dell’invisibile trama del mondo, innescando

uno scontro tra ambiente e ambizione, una lotta tra illusione e immaginazione.

"Il cuore di ’Odradek’ – spiega Gianni Farina – emerge da una ricerca che, come spesso accade nel lavoro di Menoventi, mirava inizialmente a un bersaglio diverso. In principio il progetto si chiamava “Povera Illusa” e si concentrava più di quanto faccia ora su una contrapposizione etimologica: ambiente (Ambien-entis: andare attorno, circondare) vs ambizione (Ambitio-onis: andare dappertutto). L’ambizione induce a guardaci attorno, permettendoci di scoprire le falle e le menzogne dell’ambiente che ci assedia. Agire in tutte le direzioni, però, può danneggiare o distruggere ciò che ci circonda, anche altre persone quindi, non solo l’ambiente e l’incanto che deriva dall’apparato alienante che chiamiamo “sistema”".

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: posto unico numerato 15 euro (ridotto 12 euro); under 18 5 euro.