Oggi al via i lungometraggi

Seconda serata della XXII edizione del Nightmare Film Fest, che quest’anno si svolgerà al Teatro Rasi. In programma quest’oggi, le prime proiezioni del concorso internazionale lungometraggi. Il primo film in gara, alle 15.30, sarà il britannico ’The severed Sun’, una caccia alle streghe che si abbatte su una piccola comunità religiosa in seguito alla strana morte di un membro della città.

Alle 18 sarà il turno dell’argentino ’El Santo’, che racconta la storia di Rubén, guaritore di umili origini in lotta per una vita dignitosa. In serata, alle 21, il festival premierà con l’Anello d’Oro il regista giapponese Hara Kazuo, ospite di quest’edizione a cui l’Ottobre Giapponese ha dedicato un importante omaggio. Il regista Hara Kazuo sarà presente in sala. La premiazione, introdotta dal prof. Marco Del Bene, sarà seguita da una performance musicale del mezzo soprano Yamada Hiromi e del pianista Denis Zardi con brani tratti da film giapponesi.

La serata si concluderà con la proiezione del film dello stesso Hara Kazuo, dal titolo ’Avanza, avanza esercito divino’ (1987). La pellicola racconta la storia di un veterano della campagna giapponese in Nuova Guinea durante la Seconda Guerra Mondiale, che si mette alla ricerca dei responsabili della morte di due soldati della sua vecchia unità.