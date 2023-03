Oggi il monologo di Matilde Vigna

Questa sera alle 21, al Teatro Rasi (via di Roma 39, a Ravenna), nell’ambito de La Stagione dei Teatri, andrà in scena ’Una riga nera al piano di sopra’, monologo per ’alluvioni al contrario’, che vede in scena Matilde Vigna, premio Ubu 2019 come miglior attrice under 35 e Premio Eleonora Duse come attrice emergente nella stagione 202021. Nei giorni scorsi è inoltre uscito al cinema il film ’L’ultima notte di Amore’ dove lei è tra i protagonisti assieme a Pierfrancesco Favino, oltre ad essere stata anche protagonista nella seconda puntata della serie su Netflix ’La Legge di Lidia Poet’. Al termine dello spettacolo Matilde Vigna incontrerà il pubblico in dialogo con Rossella Menna, critica teatrale e docente di letteratura e filosofia del teatro. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri; telefonicamente pagando con carta di credito e Satispay; ravennateatro.com