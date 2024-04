Ok a Palma di Maiorca

Il Circolo Velico Ravennate ha ottenuto buoni risultati a Palma di Maiorca con Lorenzo Pezzilli, che in equipaggio con Tobia Torroni del Circolo Nautico del Savio, e Luca Valentino ha gareggiato al Trofeo Principessa Sofia, iconico appuntamento riservato alle Classi Olimpiche. Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni hanno chiuso al ventottesimo posto, vincendo l’ultima prova della flotta Silver, performance che li conferma come uno dei prospetti di sicuro valore in vista dei prossimi quadrienni olimpici.

"Le condizioni variabili hanno reso le otto prove difficili – ha affermato Pezzilli – e l’elevato stato di forma degli avversari, ci ha impedito di accedere alla flotta Gold di una manciata di punti insieme ad altri equipaggi di punta. Abbiamo comunque ottenuto un primo posto di giornata che ci rende consapevoli delle nostre capacità e ci fa capire che la strada è quella giusta". Positivo è anche il bilancio di Luca Valentino, finito anche lui in Silver nella competitiva classe ILCA 7: "L’ottantasettesimo posto mi lascia un po’ di rammaric o- spiega - per essere rimasto fuori dalla flotta gold di soli quattro punti, ma sono comunque abbastanza soddisfatto per alcuni buoni spunti".