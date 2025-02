Oltre 3 euro in più per un pieno di gasolio

Fare rifornimento di carburante è sempre più caro. Nonostante una leggerissima frenata registrata negli ultimi giorni, i prezzi, da inizio anno, sono comunque costantemente aumentati, tornando ai livelli dello scorso mese di agosto, quando toccarono i massimi, e cioè 1,81 euro il 9 agosto per la verde e 1,71 euro il 28 agosto per il gasolio. In tutto questo, la nostra provincia è ancora ‘competitiva’ per la benzina rispetto alle medie nazionali e regionali, mentre per il gasolio, è allineata. Ieri mattina, il prezzo medio della benzina, nella modalità self, nella provincia di Ravenna, era di 1,814 euro; e cioè una cifra inferiore alla media regionale, che era di 1,817 euro. E, ancor di più, inferiore alla media nazionale, che era di 1,822 euro.

Messa così, si potrebbe abbozzare un sorriso (il ‘risparmio’ è nell’ordine di qualche decina di centesimi), ma, come spesso accade, c’è chi sta meglio e chi peggio. Ieri mattina, ad esempio, la benzina più cara in Italia era quella venduta a Bolzano (a 1,872 euro al litro), mentre quella più economica si trovata a Sondrio (a 1,756 euro), a seguire le province di Rovigo e Ancona. Nella nostra provincia ci sono pompe particolarmente economiche, come il distributore annesso al Conad Filanda di Faenza, dove ieri, un litro di verde costava 1,749. Per il ‘servito’, negli orari e nelle stazioni che prevedono il presidio di un operatore, bisogna aggiungere dai 12 ai 21 centesimi al litro.

A livello psicologico, se ormai la soglia dei 2 euro al litro è stata ‘sdoganata’ da tempo sulla rete autostradale – dove si è arrivati anche a 2,408 euro – fa sempre un certo effetto vedere cartelli col ‘2’ sulla viabilità ordinaria e urbana. Per quanto riguarda invece l’alimentazione diesel, pare esserci meno forbice, anche se il gasolio resta sempre leggermente più conveniente rispetto alla benzina.

I prezzi medi di ieri erano pressoché allineati: 1,728 euro al litro per la media nazionale; 1,727 per la media regionale e per quella provinciale. Tanto per dare un parametro che possa aiutare a collocare il nostro territorio nella mappa dei prezzi nazionali, la media per un litro di gasolio nella provincia più economica (sempre Sondrio) era 1,709 euro. Viceversa, la media nella provincia più esosa (sempre Bolzano) era di 1,802 euro al litro.

Ma, tradotto in soldoni, quanto si spende in più? Rispetto alla precedente rilevazione dello scorso ottobre, oggi, un pieno di benzina costa circa 2,2 euro in più, mentre un pieno di gasolio si aggira attorno ai 3,6 euro in più.

Roberto Romin