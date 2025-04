Omaggio a Ingmar Bergman

Oggi e domani, alle 21, al teatro Alighieri ’La Stagione dei Teatri’ ospita lo spettacolo ’Sarabanda’ di Ingmar Bergman, con la regia di Roberto Andò. In scena Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Schilton, Caterina Tieghi.

Nonostante sia stata pensata per il cinema, ’Sarabanda’, ultima opera di Bergman, ha una struttura straordinariamente affine al linguaggio teatrale. In questa sorta di testamento artistico, il maestro svedese torna a parlare dei protagonisti di ’Scene da un matrimonio’ diventati, trent’anni dopo, più maturi, ma anche più spietati.

Il loro è un ultimo confronto che, in presenza di un figlio e di una nipote, evidenzia le molteplici sfumature delle relazioni umane e familiari e la loro capacità di generare rimpianti, rimorsi, rancori. Il mistero dell’amore e dell’odio, l’ineluttabile conflitto tra genitori e figli, la vecchiaia, l’angoscia degli "ultimi giorni", lo scenario della vita, "troppo grande" per la debolezza umana, sono i temi di questa Sarabanda, danza lenta e severa in cui le coppie si formano e si disfano.

Gli abbonati che ancora non hanno scelto questo spettacolo possono acquistare il biglietto al costo di 10 euro. Prezzi di ingresso da 6 a 26 euro. La biglietteria del teatro Alighieri è aperta tutti i feriali dalle 10 alle 13 e e da un’ora prima di ogni evento: info tel. 0544-249244.