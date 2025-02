Omaggio al fusignanese. Arcangelo Corelli con Arcomelo Ensemble

Alle 20.30 all’auditorium di Fusignano, in vicolo Belletti 2, l’Arcomelo Ensemble presenta un concerto "intorno a Corelli", in occasione dell’anniversario di nascita del compositore fusignanese. Il programma musicale della serata ruota attorno alla figura di Arcangelo Corelli, protagonista della cultura barocca e punto di riferimento per generazioni di musicisti italiani e stranieri tra cui Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann. Il concerto, nell’ambito del progetto "Musica maestro" è a ingresso libero.