Ore di apprensione per due minorenni scomparse ad Alfonsine

Sono ore di apprensione per due famiglie di Cotignola e Fusignano le cui figlie di 13 e 12 anni sono scomparse da mercoledì mattina. In particolare le due sono state accompagnate dai genitori nell’istituto di Alfonsine dove studiano senza però mai entrare a scuola. Non appena se ne sono accorte, le famiglie si sono rivolte immediatamente ai carabinieri per fare denuncia. L’idea è di un allontanamento volontario tanto che le due, sulla base delle celle telefoniche agganciate prima di spegnere gli apparecchi, potrebbero essersi messe in viaggio in treno verso la provincia di Napoli dove abita un’amica, anche se fino a ieri pomeriggio i militari partenopei lì non le avevano trovate.

La notizia ha presto fatto il giro dei social. Chiunque avesse informazioni sulle due ragazze, può contattare le forze dell’ordine. Le verifiche sono al momento a cura dei carabinieri delle Compagnie di Lugo e di Ravenna coordinate, come accade in questi casi, dalla prefettura ravennate.