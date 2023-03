"Orgogliosamente al servizio della libera impresa"

Emanuela Bacchilega, presidente provinciale di Confartigianato esalta i 70 anni dell’associazione: "Settant’anni non sono pochi. Sono cambiate molte cose: le tecnologie, le abitudini, il modo di comunicare e di approcciarsi al mercato. Sono anche cambiati il modo di fare politica e le modalità di governare l’economia ed il territorio, gli enti locali e istituzioni. È ovviamente cambiato anche il ruolo delle associazioni imprenditoriali, quei ‘corpi intermedi’ che rappresentano le aziende aderenti e operano affinché l’economia del territorio si sviluppi in maniera giusta, diffusa e sostenibile". La storia di Confartigianato della provincia di Ravenna è iniziata proprio settant’anni fa, nel 1953, quando un gruppo di imprenditori artigiani, stimati e conosciuti per la loro capacità professionale, rettitudine morale e l’impegno in difesa dell’autonomia della categoria, costituirono la Fapa, Federazione autonoma provinciale artigiani.

"In questi sette decenni – ha proseguito Bacchilega – l’associazione ha sempre cercato di mantenere fede ad alcuni tratti distintivi: correttezza, indipendenza e rigore. Correttezza nei rapporti, prima di tutto con i propri associati, ma anche nei confronti delle altre rappresentanze d’impresa, delle istituzioni e delle parti sociali. Indipendenza da partiti e schieramenti, per poter rappresentare davvero gli interessi dei propri aderenti. Rigore nei conti, negli investimenti, nella sostenibilità dei costi dei servizi rivolti alle imprese". Oggi, il mondo economico è più complesso: "Ma il ruolo dell’associazionismo è ancora fondamentale, forse ancora più di ieri, proprio in difesa di quella libertà individuale per la quale ciascuna donna e ciascun uomo hanno diritto di realizzarsi attraverso il lavoro e l’impresa. Con Confartigianato al proprio fianco, gli imprenditori possono dedicarsi allo sviluppo della propria azienda".