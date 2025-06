Palio del Niballo. Modifiche viabilità

In occasione della manifestazione del Palio in programma domenica 22 giugno, è stata predisposta una ordinanza per regolare la circolazione e la sosta.

Domenica 22 giugno dalle ore 9 alle 24 divieto di transito e sosta con rimozione forzata in una parte di piazzale Pancrazi. Dalle 13 alle 24 divieto di sosta con rimozione forzata in diverse aree centrali, tra cui piazza del Popolo, piazza della Libertà, corso Mazzini e via Medaglie d’Oro (tratto incrocio via Oberdan fino all’ingresso laterale dello Stadio Bruno Neri).

Dalle 13 alle 24 divieto di transito per veicoli e pedoni (per il tempo del passaggio delle sfilate) lungo il percorso dei cortei storici, che include piazza del Popolo, corso Mazzini, via Medaglie d’Oro, via Oberdan.

Durante la sfilata in corso Mazzini: doppio senso di circolazione in via Morini, con precedenza all’intersezione con viale Stradone.