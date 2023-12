Parco Marittimo, seconda fase. Dalla giunta via libera a due progetti del valore di oltre sei milioni di euro

Ammonta a sei milioni e 50.000 euro il valore di due progetti esecutivi approvati dalla giunta Michele de Pascale e relativi a interventi che coinvolgono di Casalborsetti, Lido di Savio e Lido di Classe. Il primo è il completamento del Parco Marittimo, relativo a Casalborsetti e Lido di Savio, finanziato con fondi Pnrr per due milioni e 750.000 euro; il secondo è la nuova passerella ciclopedonale tra Lido di Classe e Lido di Savio, da 3,3 milioni finanziata interamente dal Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr). "Gli interventi di Casalborsetti e Lido di Savio - ha commenta il sindaco Michele de Pascale - completano il grande progetto del Parco Marittimo, una delle operazioni più significative di ridisegno e valorizzazione del nostro territorio, il più grande intervento di riqualificazione con finalità turistiche e ambientali nella storia di Ravenna, paragonabile solo alla piantumazione delle pinete litoranee agli inizi del Novecento. Un obiettivo per il quale ci siamo impegnati moltissimo e che diventerà realtà grazie alla straordinaria opportunità offertaci dal Pnrr, restituendoci un litorale totalmente rigenerato e riqualificato per tutti i suoi 36 chilometri di costa".

Nello specifico caso di questo stralcio di completamento è prevista la riqualificazione dei tratti urbani di Casalborsetti e Lido di Savio, "sempre all’insegna della valorizzazione degli elementi naturali di qualità paesaggistica. A ciò si aggiunge un altro intervento molto importante per la fruizione delle nostre località costiere, in particolare da parte delle utenze deboli: la passerella di collegamento tra Lido di Classe e Lido di Savio, che farà anche parte del tracciato della Ciclovia Adriatica", ha proseguito il sindaco. Per il Parco Marittimo, la progettazione esecutiva è stata affidata, nell’ambito di un appalto integrato, alla stessa impresa che eseguirà i lavori, che a sua volta si è avvalsa di diversi studi di progettazione. L’intervento di riqualificazione principale coinvolgerà, a Lido di Savio, viale Romagna.

È inoltre prevista la riqualificazione dell’accessibilità della porzione di via Verghereto tra l’edificato e gli stabilimenti balneari. L’intervento su viale Romagna prevede la riqualificazione del tratto tra via Cusercoli e via Marradi, attraverso una nuova configurazione delle aree pedonali e carrabili, conferendo maggiori superfici al transito e alla sosta ciclopedonale. L’introduzione di un nuovo sistema di verde urbano, la riqualificazione delle pavimentazioni, un rinnovato sistema di arredi e di illuminazione pubblica, "faranno di questo luogo il nuovo lungomare di Lido di Savio". Su via Verghereto è invece previsto un percorso ciclopedonale, il rinverdimento delle superfici per il parcheggio con ghiaie inerbite, l’introduzione di dune rinverdite in corrispondenza degli accessi alla spiaggia. Per Casalborsetti, la valorizzazione del tratto urbano a cavallo del canale di bonifica in destra del Reno prevede la riqualificazione delle aree attualmente a parcheggio tra il primo fronte edificato, gli stabilimenti balneari e la spiaggia libera.

Il progetto si concentra sulla riqualificazione delle aree libere di connessione tra viabilità e spiaggia. La nuova passerella ciclopedonale tra Lido di Classe e Lido di Savio attraverserà il fiume in prossimità della foce e sarà realizzata in affiancamento al ponte di via Bagnacavallo. A quattro campate, sarà larga 4,30 metri e lunga oltre 270. Pavimentazione e parapetti saranno realizzati in doghe di legno, con strutture di supporto in acciaio.