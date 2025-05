’Peter Pan 3 D’, la musica invaderà Marina

Mancano pochi giorni al ritorno della rassegna ’Peter Pan 3D’, nello stabilimento balneare di Marina di Ravenna. L’11 giugno sarà infatti il primo degli appuntamenti del mercoledì curati da Luigi Bertaccini. Sulla spiaggia 36 del lido si torna al passato grazie alla collaborazione con “Indieretta”, il format ideato dal cantautore, produttore e chitarrista degli Zen Circus Francesco Pellegrini, e ispirato proprio alle serate delle prime edizioni di ’Peter Pan 3D’.

La formula è infatti quella dell’intervista seguita da uno showcase. Un divano, un conduttore, un chitarrista e i grandi nomi della scena musicale italiana quali Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti (il 18 giugno), Bobo Rondelli (il 25 giugno), Motta (il 9 luglio) e Dente (il 30 luglio).

Ad aprire la rassegna sarà però il graditissimo ritorno di Riccardo Sinigallia, in duo l’11 giugno, mentre un altro ritorno sarà quello del 2 luglio, quando si esibiranno, unica data in regione, i ravennati Sunset Radio con un carico di ospiti speciali per il decennale della loro carriera. Il 16 luglio sarà invece la volta dei La Municipal, un mese prima, invece, esattamente lunedì 16 giugno i Modena City Ramblers saranno al Peter Pan a presentare il loro libro “Nati per la libertà”.

Non poteva mancare inoltre una speciale edizione di Rock’ n’ Roll High School, la lezione di musica di Luigi Bertaccini, che il 6 agosto sarà dedicata a Pino Daniele con la partecipazione della band ravennate dei Cous Cous a Colazione che reinterpreteranno brani del grande artista napoletano e termineranno la serata con un loro mini live.

A chiudere la stagione il 20 agosto ci sarà invece Nicola Peruch, già tastierista delle band che accompagnavano big della musica italiana come Zucchero, Cesare Cremonini e Tiziano Ferro. Nicola Peruch sarà impegnato in un trio soul jazz mentre l’ultima data sarà una festa a sorpresa, sulla quale l’organizzazione non rilascia anticipazioni.

Confermato l’ingresso libero, con l’apertura della serata affidata alla Radio in Spiaggia e la possibilità di cenare e prenotare i tavoli per la serata. Mercoledì 27 agosto, festa finale a sorpresa.