Piazza Verde a Castiglione . Lavori aggiudicati, al via nel 2025

Entro la prossima estate a Castiglione di Cervia prenderà vita la Piazza Verde, la nuova area esterna multifunzionale che "diventerà un punto di aggregazione per la cittadinanza". La realizzazione dell’intervento, i cui lavori inizieranno agli inizi del 2025, è stata affidata alla ditta Mediterranea di Cittadella. "Questo progetto – si legge nella nota – permetterà la valorizzazione dell’area posta sul retro di Palazzo Guazzi, attualmente inutilizzata, mettendola in rete da un lato con l’area boscata esistente e dall’altro con l’abitato di Castiglione ed il plesso scolastico. L’intervento di riqualificazione, che ha un importo complessivo di 400.000 euro, al netto del ribasso offerto, è stato progettato dallo Studio Silva di Bologna con il coordinamento del Servizio Verde, dopo un continuo scambio di idee con il Consiglio di Zona e incontri con la cittadinanza, che ha portato alla fine a rispondere alla maggior parte delle richieste". Il parco si estenderà su oltre 8.000 metri quadrati e nasce con l’idea di rendere questa area fruibile a tutte le fasce di età: al suo interno sono infatti previsti servizi che interessano dai bambini agli anziani, dall’area gioco con strutture ludiche, all’area playground con il campo da basket, alla zona con il campo da bocce, fino all’area relax con sedute e per organizzare eventi all’aria aperta e alla zona più naturalistica del bosco".

L’impianto di illuminazione ad integrazione di quello già esistente permetterà di poter giovare del nuovo parco anche nelle ore serali, mentre è prevista anche la predisposizione per un futuro impianto di videosorveglianza. Le pavimentazioni verranno realizzate in materiali ecocompatibili e drenanti.