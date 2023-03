Picnic, laboratori e mercato Tornano i Teodorico Green Days

Dopo il successo della prima edizione sperimentale del 2022, che ha visto la partecipazione di quasi 600 persone, tornano da domenica e fino all’autunno, i ‘Teodorico Green Days’, ossia gli agri-picnic con cibo a km zero, laboratori didattici, un mercato contadino, giochi di una volta e musica dal vivo, al Parco Teodorico in via Pomposa. ‘La campagna in città’, all’interno del noto parco urbano da 14 ettari, questo è lo slogan che sintetizza la rassegna promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica e Terranostra, in collaborazione con la Cooperativa San Vitale e il suo Ristoro Teodorico dove i giovani con disabilità si specializzano in attività lavorative legate alla gestione di un bar e alla piccola ristorazione.

"Gli eventi sono pensati principalmente per le famiglie– spiega Andrea Conti, coordinatore e responsabile provinciale di Campagna Amica –, che amano portare i bambini al parco, mangiare sano e provare nuove attività. Quest’anno, per la prima volta, lanceremo la collaborazione con il Circolo Ippico Ravennate, con l’arrivo di tanti pony in modo da offrire ai piccoli la possibilità di avvicinarsi al mondo del cavallo e di fare il cosiddetto ‘battesimo della sella’. Per i tre appuntamenti primaverili, del 23 aprile e del 7 e 21 maggio, l’orario sarà dalle 10 alle 17, mentre da giugno i ‘green days’ si sposteranno al mercoledì in versione serale dalle 18 alle 23, due volte al mese, in modo da consentire di andare al mare a chi lo preferisce". Si parte domenica. Sin dal mattino ci si potrà divertire coi giochi di strada di una volta di Nonno Banter 57 e con il truccabimbi TataFata.

Spazio anche al mercato degli agricoltori di Campagna Amica e pranzo con cappelletti al ragù o cestini campagnoli proposti anche in versione vegetariana. "Puntiamo sulla qualità del cibo – aggiunge Enrico De Sanso, responsabile del bar Ristoro Teodorico –, grazie all’utilizzo di materie prime delle nostre campagne che cercheremo di far conoscere alle famiglie. Il bello di questa iniziativa è veder riempire un parco troppo a lungo poco frequentato, ma così ricco di bellezza considerando che al suo interno c’è il famoso mausoleo. L’anno scorso abbiamo visto anche tanti visitatori che si sono fermati". E proprio sul fronte turistico, Coldiretti ha in serbo alcune sorprese. "Grazie alla partnership con Ramingo Travel – rivela Conti –, l’idea è di proporre ai tanti stranieri che soggiornano in camping un coupon che comprende l’ingresso al mausoleo e una degustazione. Cercheremo di sviluppare un’iniziativa analogo anche con i crocieristi". Per una migliore gestione delle singole date, la prenotazione obbligatoria al 393-0861447.

Roberta Bezzi