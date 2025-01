Pini abbattuti in via Maggiore, alberi piantumati al loro posto

Come annunciato dall’assessore comunale al Verde pubblico e alla Riforestazione, Igor Gallonetto, nei mesi scorsi, i pini abbattuti in via Maggiore sono stati sostituiti da altri altri alberi che sono stati piantumati nella giornata di lunedì.

Come spiegava l’assessore Gallonetto lo scorso agosto, "gli ultimi abbattimenti in via Maggiore risalgono al 22 luglio di quest’anno e hanno coinvolto cinque pini con una forte propensione al cedimento, detto questo non è previsto che lì vengano tagliati altri alberi".

Su via Maggiore, dunque, dopo una serie di sopralluoghi dei tecnici per identificare e analizzare le postazioni, si è proceduto alla piantumazione di nuovi alberi in sostituzione dei pini abbattuti perché pericolanti.

Si sono rivelati, dunque, infondati i timori del gruppo di cittadini ’Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna.