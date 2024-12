Pink Ranning, Linea Rosa dona duemila euro ai territori alluvionati

Linea Rosa ha deciso di devolvere parte del ricavato della Pink Ranning ai territori alluvionati: mille euro a Traversata e mille euro al comune di Faenza. "Siamo consapevoli delle difficoltà che queste comunità stanno affrontando a causa delle alluvioni. Questo gesto vuole essere un segnale concreto di vicinanza e solidarietà. Linea Rosa non è solo una realtà che combatte contro la violenza, ma è anche al fianco delle persone nei momenti di difficoltà nella convinzione che la rete d’aiuto sociale debba essere salda e al contempo larga, perché tutti/e potremmo aver bisogno prima o poi. In questo senso la collettività può fare davvero la differenza qualsiasi sia la tematica e l’impegno affrontato", ha sottolineato Alessandra Bagnara di Linea Rosa.

La cerimonia di consegna si è svolta in due momenti distinti: nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre nella sede del Comune di Bagnacavallo (nella foto), dove il contributo è stato consegnato al sindaco Matteo Giacomoni, rappresentante anche della frazione di Traversara, tra le più colpite dall’ultima alluvione, il quale ha dichiarato "di voler destinare, in accordo con i servizi sociali, questo contributo alle famiglie con bambine e bambini in età scolare nelle zone colpite dall’alluvione".