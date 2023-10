Pioggia di comici a ’Una Massa di Risate’

"Sono molto legata a Massa Lombarda, visto che per tanto tempo ho lavorato e dato vita a spettacoli improvvisati con i bambini dello ‘Scarabocchio’. Quello che andrà in scena a dicembre sarà uno spettacolo esilarante, ma al tempo stesso con una sua teatralità, offrendo anche spunti di riflessione che, oltre che a divertire, possono arricchirci a livello di emozioni. Non sarà una serata didattica, nel senso che non insegneremo a ‘come fare soldi’, perché se lo avessi saputo non sarei qui. Siamo reduci da eventi davvero difficili. Mai come ora la gente ha bisogno di svagarsi e di evadere.". E’ con la sua consueta carica di simpatia, spontaneità ed irresistibile vena comica che Maria Pia Timo, attrice e cabarettista faentina, commenta lo spettacolo, dal titolo ‘Soldi! Oggi si parla sol di soldi…’, in programma sabato 16 dicembre nella Sala del Carmine di Massa Lombarda. Sarò lei la protagonista del secondo dei cinque appuntamenti di ‘Una Massa di Risate’, la cui presentazione si è tenuta ieri presso il Centro Culturale ‘Venturini’. Oltre alla talentuosa artista erano presenti il sindaco Daniele Bassi, la responsabile Area Servizi Culturali e Giovani, Lucrezia Pasini, nonché Patrick Contarini di ‘Spettacoli Pro’, gruppo teatrale ha collaborato all’iniziativa realizzata dal Comune di Massa Lombarda. Ad aprire la rassegna sarà, venerdì 24 novembre, Leonardo Manera con lo spettacolo ‘Homo modernus’, in cui comico, attore e conduttore radiofonico bresciano prova a vivere ‘una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifuti all’inevitabile pausa sui social...’. Sabato 16 dicembre ad esibirsi sarà Maria Pia Timo, in uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso. L’ospite di sabato 6 gennaio sarà Andrea Di Marco, comico, musicista, attore e autore genovese. Sabato 24 febbraio sarà la volta dell’imitatore, attore e comico Claudio Lauretta, nello spettacolo ‘Nei Loro Panni’. A chiudere ‘Una Massa di Risate’ sarà, sabato 16 marzo, Marco Marzocca con ‘Chi me lo ha fatto fare’. Inizio spettacolo alle 21. Info e abbonamenti: 393 0692223. "Con orgoglio – ha dichiarato il sindaco Bassi – posso dire che siamo riusciti a creare le condizioni per poter alzare ancora una volta quel livello di coesione all’interno di una comunità".

Luigi Scardovi