"Poche cose non funzionano"

"Le cose che non funzionano sono poche: strade e marciapiedi sconnessi, aumento della sporcizia con la raccolta porta a porta. Ma questi credo siano problemi comuni a tutti i quartieri". A parlare è Antonio Farina, da trent’anni titolare della macelleria di via degli Spreti. "In compenso – prosegue – qui trovi tutti i servizi. Una persona anziana, a piedi o in bicicletta, ha la possibilità di fare la spesa in autonomia, di andare in farmacia, di trovare quello di cui ha bisogno". Il quartiere è grande e le situazioni sono diverse. "Noi abitiamo in via Badiali – osserva – e ci vorrebbe una cura maggiore del parco che si trova lì. Per il resto il quartiere è tranquillo e in gran parte poco trafficato. Certo è diverso per chi vive in via Fiume Abbandonato, è l’unica strada per arrivare in centro, difficile trovare una soluzione".