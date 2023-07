Ponte Mobile, Chiusura e Modifiche alla Viabilità

La storia la conoscete già. La prossima settimana il ponte mobile sarà chiuso ancora per qualche giorno, per la precisione da lunedì a giovedì 6 luglio per ulteriori interventi di manutenzione disposti dall’Autorità portuale, proprietaria e titolare del ponte. E di conseguenza, come nelle due volte precedenti, il Comune ha istituito modifiche alla viabilità.

È stato quindi disposto il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, nel tratto in corrispondenza del nuovo ponte mobile, dalle 6 di lunedì 3 luglio fino alle 24 di giovedì 6 luglio, con la concomitante sospensione della zona a traffico limitato (ztl) di via di Roma, nel tratto compreso fra via Carducci e via Guaccimanni.

È quindi ammessa la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma e il varco Sirio, installato all’incrocio tra le due vie, rimarrà attivo con funzione di monitoraggio e sospensione dell’attività sanzionatoria.