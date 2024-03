Pornografia minorile. Foto a luci rosse per gioco e in cambio di denaro

Si sarebbe fatto inviare da alcune minorenni foto delle stesse in pose erotiche e senza veli. Il tutto in cambio di denaro o per partecipare a una sorta di gioco. Per questo un 44enne di Ravenna si trova a processo per pornografia minorile. L’altro giorno, davanti al tribunale in composizione collegiale – presidente Antonella Guidomei, giudici a latere, Piervittorio Farinella e Cosimo Pedullà – è stata celebrata la prima udienza. Le vittime individuate sono due: una ravennate, 16enne all’epoca dei fatti che risalgono al giugno 2021, si è costituita parte civile con la tutela dell’avvocato Giovanni Scudellari; non così la seconda, all’epoca 17enne e residente a Voghera, in Lombardia. L’imputato, che respinge gli addebiti, è difeso dall’avvocato Carlo Benini.

L’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna per fatti di questa gravità, è stata particolarmente complessa e ha comportato acquisizione ed esame di supporti informatici. Per quanto riguarda i rapporti con la minorenne ravennate, i due si conoscevano. Secondo l’accusa, creando un falso profilo social col nominativo di un altro minorenne, l’avrebbe convinta a a partecipare a giochi tipo ’obbligo o verità’ o ’strip black jack’, con la regola che chi vinceva avrebbe dovuto chiedere all’altro di togliersi un indumento, con relativo scambio di immagini. E, di conseguenza lei inviava immagini che la ritraevano nuda, in pose erotiche, a colui che pensava fosse il suo fidanzatino virtuale. Nei confronti della stessa, inoltre, il 44enne è accusato di averle ceduto stupefacenti, tra cui fumo e cocaina. seconda minorenne, invece, sarebbe stata convinta a inviargli immagini sempre che le ritraevano nudo, e in atteggiamenti equivoci, ma questa volta in cambio di somme di denaro. In questo caso, insomma, la minorenne avrebbe saputo a chi e perché inviava quelle immagini. La prima ragazza, parte civile, potrebbe essere sentita già in occasione della prossima udienza, fissata ad ottobre.

l. p.