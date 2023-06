Premiati i vincitori del concorso dedicato a Mauro Fantini

La scuola ’Ressi – Gervasi’ ha ospitato la premiazione degli studenti dell’Istituto comprensivo Cervia 2 e Cervia 3, vincitori del 2° concorso ’Mauro Fantini’ proposto dalla coop culturale Aurelio Saffi. Il concorso prevedeva la produzione di un elaborato dedicato ai valori fondanti della Repubblica, della Costituzione, del Risorgimento sempre cari al giovane Mauro Fantini, già presidente della Provincia. I vincitori: Erika Mehmeti e Tommaso Piolanti per la media I.C. Cervia 2 e Agnese Donati per la media I.C. Cervia 3; a ogni vincitore un premio in denaro di 200 euro; a ogni scuola sono stati donati 300 euro.