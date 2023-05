Presenze turistiche, i primi bilanci sono positivi

Sono passati i due tanto attesi ponti che anticipano la piena apertura della stagione turistica, il 25 aprile e il 1° maggio che, come ogni anno, sono fortemente legati alle condizioni meteo. Il sole ha regalato alcune giornate spettacolari per poi farsi intimidire dal maltempo per il 1° maggio. Le temperature non hanno permesso di prendere la prima tintarella, ma grazie a grandi eventi e a più piccoli - sparsi per il litorale - gli avventori e le prime presenze non sono mancate. Ora, ci si muove per il prossimo ‘Sposalizio del Mare’ e poi per il lungo fine settimana del 2 giugno. Un primo bilancio per le imprese lo fa il presidente Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini. "I ponti sono andati bene nonostante il meteo non sia stato pienamente favorevole. Il ‘Festival Internazionale degli Aquiloni’ è stato certamente un volano promozionale che ci aiuterà a portare presenze anche questa estate, soprattutto perché ha portato sotto i riflettori le località di Pinarella e Tagliata. Il vero banco di prova sarà il ponte del 2 giugno quando anche la spiaggia sarà partita". Sono due i ragionamenti da fare.

Il primo riguarda il fatto "che non sfuggano di mano gli eventi musicali in spiaggia, perché possono allontanare il target delle famiglie. Dall’altro bisogna agire assolutamente sulle previsioni meteo ‘allarmanti’ perché sono causa di disdette dell’ultimo minuto dopo annuncia di fenomeni che poi, nella realtà, come abbiamo visto non si sono verificati. Come associazione ci impegneremo per capire cosa si può fare per evitare che previsioni meteo ‘allarmanti’ possano riproporsi". Come ogni anno sarà la chiusura delle scuole e l’arrivo del caldo a segnare l’inizio effettivo della stagione turistica. Lo sguardo è già rivolto al prossimo allo ‘Sposalizio del Mare’, in programma domenica 21 maggio e poi al ponte del 2 giugno. Bilancio positivo anche per il sindaco di Cervia Massimo Medri: "Primi weekend della stagione buoni, peccato per il tempo e le previsioni non sempre azzeccate, ma c’è tanta voglia di tornare a soggiornare nella nostra località. Stiamo preparano altri importanti eventi come ‘Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore’. Speriamo che il meteo ci aiuti. Noi, ad ogni modo, siamo pronti". Insomma, ancora un mese di preparazione per le aperture degli ultimi hotel e altre attività economiche che entreranno poi a pieno regime. Le attività aperte hanno segnato in media dati positivi e l’auspicio è che anche settembre possa regalare un bel clima per allungare il più possibile la stagione anche per i grandi eventi in programma: ‘Sapore di Sale’, Mercato Europeo’ e ‘Ironman Italy Emilia Romagna’.

Ilaria Bedeschi