Pressing sulla Dogana declassata: "L’algoritmo è da rivedere"

Una revisione dell’algoritmo che ha determinato il declassamento della Dogana di Ravenna viene chiesta dall’Unione degli Utenti del Porto in una ‘istanza di opposizione’ inviata alla Direzione delle Dogane a Roma e ai ministeri competenti, con il supporto delle associazioni di categoria, della Regione, del Comune, della Camera di commercio e di Confcommercio. Il provvedimento, annunciato il 23 gennaio, continua a suscitare forti preoccupazioni, soprattutto dopo l’annullamento dell’incontro previsto per il 10 febbraio tra il presidente dell’Autorità Portuale, Daniele Rossi, e il direttore centrale delle Dogane. La questione approderà domani in Parlamento, con la discussione dell’interpellanza dell’onorevole Ouidad Bakkali (Pd).

L’istanza dell’Unione Utenti sottolinea i rischi di disservizi e danni economici per il sistema produttivo, in particolare per il Nord e il Centro-Nord Italia, perché il porto di Ravenna è un nodo strategico da e per il Mediterraneo, il Nord Africa, la Penisola Arabica e il Far East. I numeri confermano l’importanza dello scalo: nel 2023 ha movimentato 25,6 milioni di tonnellate di merci, per un valore di 50 miliardi di euro, è quarto porto nazionale e primo in Italia per movimentazione di rinfuse solide (cereali, materie prime per l’industria ceramica, fertilizzanti e prodotti siderurgici). Inoltre, è uno più avanzati sul piano dell’intermodalità ferroviaria, con 8.000 treni annui e una quota di trasporto intermodale del 13%.

Sul piano fiscale il declassamento può avere un impatto rilevante: la Dogana di Ravenna ha generato nel 2024 un gettito di 2 miliardi di euro, di cui 1 miliardo in accise, pari al 2,8% del PIL nazionale. Inoltre, il porto impiega direttamente e indirettamente 12.000 persone e la sua operatività ridotta potrebbe portare a una contrazione occupazionale. Per gli operatori si rischia di compromettere 5 miliardi di investimenti, con ricadute su progetti strategici anche per l’efficienza e la transizione energetica. Tra questi, il Progetto Ravenna CCS per la cattura e stoccaggio della CO2 realizzato da Snam ed Eni; il nuovo terminal di rigassificazione, in funzione dal 2025; gli investimenti per automazione logistica, decarbonizzazione ed efficienza energetica del Gruppo Marcegaglia; il nuovo stabilimento Ferretti Group; il Progetto Ravenna Port Hub; il nuovo Terminal Container e la stazione marittima in costruzione; l’attuazione della Zona Logistica Semplificata.

Maria Vittoria Venturelli