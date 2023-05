Prevenzione ictus, screening per 350

Sono state 341 le persone che si sono sottoposte alle tre giornate di screening gratuiti per la prevenzione dell’Ictus cerebrale organizzati da A.L.I.Ce. Odv e Ausl Romagna nel mese di aprile. Nel corso degli appuntamenti (a San Pietro in Vincoli, Marina di Ravenna e Cervia) circa 40 persone hanno poi avuto un colloquio con i neurologi presenti che hanno prescritto ulteriori approfondimenti diagnostici, in particolare accertamenti cardiologici ed ecodoppler carotidei: una scelta dettata dal fatto che in questi pazienti coesistevano più di un fattore di rischio. Dai 341 screening è emersa la presenza di glicemia elevata nel 15% dei controlli, pressione arteriosa elevata nel 10% e circa il 30% di valori di colesterolo oltre la norma. Questi sono alcuni dei fattori che, se combinati, portano a consigliare di fare approfondimenti per prevenire l’ictus cerebrale.

Questo il commento di Daniela Toschi, presidente di A.L.I.Ce. Ravenna Odv: "Poiché lo screening è stato aperto a qualsiasi persona che vi abbia aderito spontaneamente, senza criteri di esclusione, dai dati rilevati e dalle criticità emerse risulta evidente l’importanza che entri nella cultura corrente la pratica di fare prevenzione, adottando corretti stili di vita e svolgendo periodicamente alcuni accertamenti per intervenire prontamente in caso si rilevino parametri fuori norma". Per sostenere la lotta all’ictus cerebrale nel territorio di Ravenna e le attività dell’associazione, scegliere di destinare il 5 x 1000 ad A.L.I.Ce Ravenna ODV (C.F. 92065250398).