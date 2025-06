Proiettile di mortaio nella sabbia tra gli ombrelloni. L’allarme di un bagnino, intervengono gli artificieri

Un ritrovamento decisamente inconsueto quello che ieri mattina è stato fatto in spiaggia a Marina di Ravenna. Si tratta di un proiettile di mortaio (nella foto), presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, del peso di diversi chili. A lanciare l’allarme verso le 10.15 è stato un bagnino. Sul posto sono allora giunti gli agenti di una Volante della polizia.

L’area, di competenza demaniale e nei pressi della concessione dello stabilimento balneare ’Ulisse’, è poi stata delimitata in attesa che i militari specializzati in questo tipo di bonifiche, ovvero gli artificieri dell’8° reggimento genio guastatori paracadutisti ’Folgore’ di Legnago, nel Veronese, facciano nelle prossime ore brillare l’ordigno in un’area di massima sicurezza.