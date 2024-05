Protezione civile, la sede: "Un segnale di attenzione"

È stata inaugurata ieri a Lugo la nuova sede dell’associazione di Protezione civile Aaricb Lugo, sorta nel parco Lorenzo Berardi in via Santerno. La cerimonia era inserita nel programma ideato dal Comune di Lugo intitolato ’Dall’acqua alla luce’, per ricordare il maggio del 2023.

All’inaugurazione erano presenti autorità locali, il sindaco Davide Ranalli, l’assessora alla Protezione Civile Veronica Valmori, l’assessore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Nicola Pasi, il presidente emerito Franco Pezzi e don Leonardo Poli che ha benedetto la nuova sede e molte delegazioni di Protezione Civile che un anno fa hanno contribuito ad aiutare la popolazione lughese durante l’alluvione. Una giornata di festa ma anche di ricordo e commozione, quella che si è vissuta ieri nella nuova sede, che è stata intitolata a Giuseppe ’Gipo’ Rondinini, ex presidente della stessa, per il quale è stata scoperta una targa all’ingresso della struttura. Ad arricchire l’emotività della giornata anche la consegna da parte dei vigili del fuoco volontari di Mori, in Trentino, di un mezzo di soccorso utilizzabile per gli aiuti alla popolazione.

Per il sindaco Davide Ranalli si è trattata di "un’importante inaugurazione in un contesto di un quartiere molto bello e circondato da tanto verde, ma soprattutto un quartiere che è stato molto colpito dall’alluvione. È un segnale di attenzione che l’ammministrazione comunale ha voluto dare nei confronti della Protezione civile e di tutte le associazioni che si sono mobilitate durante quei tragici giorni, e inaugurare questa sede con tanti volontari giunti da tutta Italia è motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto ci consegna quel sentimento di gratitutdine che dopo un anno da quei avvenimenti non deve venire meno".

Anche l’attuale presidente dell’associazione Marco Rondinini, figlio del compianto Giuseppe, ha rimarcato la gioia di questa inaugurazione: "Questa associazione opera da 47 anni nel territorio lughese. Questi locali sono stati concessi dall’amministrazione Comunale quattro anni fa, ma solo quest’anno siamo riusciti a inaugurarli, causa tutti gli eventi accaduti in questo periodo. Ringrazio le tante delegazioni intervenute, i tanti amici giunti da tutta Italia e ovviamente i vigili del fuoco volontari di Mori che ci hanno donato questo bellissimo mezzo che andrà ad implementare la nostra capacità operativa nelle situazioni più critiche che si verificheranno sul nostro territorio".

Gianni Zampaglione