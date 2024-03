Punto prelievi , le modalità per accedere L'Azienda Usl della Romagna ha completato la riqualificazione della Sala di attesa del Cup per migliorare l'accoglienza. Per evitare assembramenti, è necessario prenotare le prestazioni di laboratorio analisi o accedere direttamente secondo le modalità indicate. L'accesso ai servizi Cup è stato ampliato con orario continuativo.