Quando si parcheggiava anche in via Santi

Via Santi fino a metà degli anni Ottanta è stata una strada utilizzata per la sosta su entrambi i lati. Fu nella seconda metà del 1985, quando entrarono in vigore la nuova e stringente regolamentazione per l’isola pedonale e per le strade a traffico limitato, che anche via Santi (isola pedonale fin dal dicembre 1971) fu interdetta alla sosta.

Il nuovo piano fu illustrato in consiglio comunale il 2 luglio e prevedeva nuove regole per permettere il transito dei veicoli che nell’isola diventava possibile solo in virtù dei permessi suddivisi in cinque categorie e nella ztl era libero di notte.

A cura di Carlo Raggi