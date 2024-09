Quartiere Alberti, festa di successo tra attività sportive e solidarietà

Grande successo per la diciannovesima edizione della festa del quartiere Alberti di Ravenna, che si è svolta domenica 22 settembre. La festa si è ormai consolidata come uno degli eventi più attesi della città, un importante momento di aggregazione per la comunità ravennate.

Nel corso della giornata, sono state presenti più di mille persone, giunte per assistere alle esibizioni delle scuole di ballo, ginnastica e varie discipline sportive. Nelle foto di Giampiero Corelli, due dei tanti momenti di aggregazione e attività.

È stata però anche un’occasione per non dimenticare il dramma dell’alluvione, con gli interventi dell’assessora Federica Moschini e la presidente dell’associazione Linea Rosa Alessandra Bagnara. Moschini ha dedicato un momento di riflessione sui recenti eventi che hanno coinvolto i territori ravennati a causa degli allagamenti, sottolineando l’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco all’interno della comunità. Bagnara, invece, ha ricordato il lavoro svolto dall’associazione nella tutela delle donne vittime di violenza.

Protagoniste della giornata sono state, inoltre, le numerose associazioni di volontariato e le attività commerciali del quartiere, che da anni supportano e promuovono questo appuntamento.