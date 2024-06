Quattro auto in sosta a fuoco nella notte

Erano parcheggiate in piazzale Tiziano, a Lugo a poche decine di metri da viale Europa, le quattro auto danneggiate da un incendio nella notte tra mercoledì e ieri, di cui tre ridotte letteralmente a una carcassa. Alla luce dei primi accertamenti da parte del personale tecnico del vigili del fuoco e dei carabinieri che fanno capo alla locale compagnia che ha sede in via Mentana, sembra che a innescare il fuoco sia stato un verosimile circuito elettrico scaturito da una delle quattro vetture parcheggiate, nella fattispecie una Volkaswagen ‘Golf’ serie 7 alimentata a metano. Complice anche il leggero vento, le fiamme si sono propagate ad altre tre vetture vicine, regolarmente parcheggiate negli appositi stalli di sosta. A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco è stata, intorno alle 3.15, una persona che risiede nelle vicinanze. Il pur tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a estinguere il rogo nonché a mettere in sicurezza l’area, non ha purtroppo impedito alle fiamme di distruggere, oltre alla stessa Volkswagen Golf, una Mazda 2 e una Mercedes classe B, arrecando gravi danni anche ad una Fiat Bravo.

Non si sono invece registrate conseguenze a persone, tantomeno danni agli edifici circostanti.

Alla luce di una prima stima, i danni ammonterebbero complessivamente a qualche decina di migliaia di euro. In un primo momento si era pure diffusa la voce che l’incendio fosse stato provocato dall’esplosione della bombola di metano che alimentava la Golf ma questa ipotesi, in seguito ai primissimi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, è stata fin da subito smentita dal personale dell’Arma intervenuto.

lu.sca.